ST. PETER AM OTTERSBACH. Samstagmorgen verletzte sich ein 63-jähriger Mann bei Holzarbeiten am Bein schwer. Er wurde im Rettungshubschrauber C12 zum UKH Graz geflogen.

Beim Baumfällen in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach verkeilte sich ein Stamm beim Abtransport mittels Seilwinde mit dem Erdreich, woraufhin der Baumstamm „ausschlug“ und den 63-jährigen Arbeiter aus Leibnitz am Bein treffen sollte.

Der Sohn (39), der gemeinsam mit seinem Vater die Arbeiten verrichtete, verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber C12 transportierte den Mann mit schweren Verletzungen am Bein in das UKH Graz.

