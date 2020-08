Auf einer der höchsten Erhebungen von Feldbach, der Alm, wurde eine Statue des Vulkanlandschutzpatrons Franz von Assisi aufgestellt. Angefertigt wurde das Kunstwerk von Roswitha Dautermann.

Das Feldbacher Almgebiet erstreckt sich vom Rande des Stadtgebietes in Richtung Unterweißenbach nach Oedt. An einer exponierten Stelle, von wo aus man in das Raabtal und auf den vulkanischen Steinberg in Mühldorf blickt, entschied sich der Brauchtumsverein Alm, ein Markenzeichen für das gesamte Vulkanland zu setzen. „Der Schutzpatron des Vulkanlandes soll ein Zeichen für Frieden und gute Nachbarschaft sein. Mit dem Franz von Assisi wollen wir auch daran erinnern, wie wertvoll unsere schöne Heimat ist“, sagt der Vereinsobmann Franz Prassl.

"Etwas Besonderes"

Bürgermeister Josef Ober zeigte sich über die Aufstellung dieser Heiligenstatue, die auf einer Basaltsäule steht, besonders begeistert: „Wenn man weiß, dass die Funktionäre des Vulkanlandes eine Exkursion nach Assisi unternahmen, um das Umfeld von Franz von Assisi näher kennenzulernen, ist es schon etwas Besonderes, dass nun neben dem Assisi-Bildstock in Gniebing auch auf dieser Alm eine Statue von diesem Heiligen steht.“

Beide Assisi-Gedenkstätten wurden von der Künstlerin Roswitha Dautermann angefertigt. „Sie hat in ihren Arbeiten alle für das Vulkanland wichtigen Aspekte, wie Flora und Fauna, Erholung und Ruhe, sowie Freude am Leben und an der Heimat in zeitgemäßer Form einfließen lassen. Somit bestehen im Vulkanland zwei Plätze, der eine im Tal und der andere auf einer Anhöhe, die zum Verweilen einladen“, so der Bürgermeister. Geweiht wurde die Statue von Pfarrer Friedrich Weingartmann.

Von Johann Schleich