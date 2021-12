Am 26. Jänner 2022 und am 3. März 2022 finden am Privatgymnasium Bad Gleichenberg die Infonachmittage mit exklusiven, privaten Schulführungen statt.

Zuerst kann man sich bei der Campustour ein Bild vom breiten Angebot machen. Dieses beginnt beim digitalen Fokus mit schülereigenem iPad und dem fächerübergreifenden pädagogischen Konzept und reicht bis zur täglichen Sportstunde. Im Anschluss hat man die Chance sich direkt anzumelden.

„Je eher man sich für das kommende Schuljahr anmeldet, umso besser. Wir haben nur noch Restplätze zur Verfügung“, so Schul- und Campusleiter Mag. Peter Kospach. „Es geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie gerne die Kinder in unsere Schule gehen und wie glücklich auch die Eltern über diese Wahl sind. Unsere Schülerinnen und Schüler sind mit einer solchen Begeisterung bei der Sache, dass es einfach alle mitreißt. Unsere Vision war es, die eigene Wunschschule gemeinsam mit den Schülern und den Eltern zu gestalten. Dieser Enthusiasmus zeigt uns, dass wir definitiv auf dem richtigen Kurs sind.“

Alle Informationen zum Privatgymnasium Bad Gleichenberg finden Sie auf www.privatgymnasium.at. Noch sind Anmeldungen für das kommende Schuljahr möglich. Für weitere persönliche Informationen und Details steht Sandra Siegl unter Tel. 03159/2209-101 oder unter info@privatgymnasium.at zur Verfügung.