Seit über 42 Jahren führt die Wasserrettung Feldbach alljährlich an fünf Sommerwochenenden in sieben Freibädern und drei Badeseen der Region Südoststeiermark ihre "Junior Aktion" durch. Die Initiative soll den Kindern und Jugendlichen mehr Sicherheit im und am Wasser geben .

Unter erschwerten Bedingungen und Umständen konnten trotz unbeständigen Wetters und unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen neun der geplanten zehn Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Teilnehmer in Fehring, Feldbach, Gnas, Jagerberg, Kirchbach, Kirchberg, Paldau, Riegersburg und St. Stefan sollten bis zum Schluss insgesamt 210 Schwimmprüfungen der Stufen Wasserratte, Jugend Bronze, Jugend Silber und Jugend Gold abgelegt haben.

Badeunfälle vermeiden

Die Aktion soll insbesondere Kinder und Jugendliche dazu motivieren, ihre Schwimmkenntnisse zu verbessern. Informationen hinsichtlich allgemeiner und

besonderer Grundregeln in Bädern, an Seen, im Meer und an Flüssen helfen, Badeunfälle zu vermeiden.

Die Steirische Wasserrettung informiert über ihre ehrenamtliche Tätigkeit, ihre Leistungen und Angebote auch auf ihrer Website www.steirische-wasserrettung.at oder auf der Facebook-Seite Steirische Wasser-Rettung Feldbach