Anzeige

Lebensmittel in Spitzenqualität

Die Fastenzeit ist noch nicht ganz um, aber die Vorfreude auf Ostern steigt von Tag zu Tag. Auch jene, die die Fastenzeit nicht ganz so genau genommen haben und vielleicht nur in der letzten Woche vor Ostern oder am Karfreitag auf Fleisch, Alkohol und Süßes verzichten, können den absoluten Hochgenuss der Osterjause meist kaum erwarten. Bewusst Zeichen setzenSchinken, Geselchtes, Osterbrot, Eier und Kren gehören neben der Palmkätzchendekoration auf jeden Ostertisch. Und wer diese einzigartigen...