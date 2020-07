Mehrer tolle Premieren gleichzeitig gab es dieses Wochenende im Glamurtal in der schönen Südsteiermark zu feiern.

Dafür extra angereist unser steirischer ex Erfolgscoach von Dominic Thiem und Mister Extremsport himself Sepp Resnik mit Frau Friede zur Österreich Premiere der Bauern-Markt.at und dem Auftakt des GREEN TEAM Österreich von Initiatoren Gery Richter & Christoph Cwienk.

Was hier von den Aktiven geleistet wird ist einzigartig nicht nur in Österreich. Was hier entstanden ist von Obmann Georg Pock & Mitstreiter vom Projekt GLAMUR in 19 Partner Gemeinden und über 200 nachhaltigen Familienbetrieben bis über die Grenzen zu Slowenien hinaus, ist ein Paradies für Familien und der Nachhaltigkeit in den letzten 10 Jahren geworden, was seines gleichen erst einmal suchen kann.

Vom ersten Biosphärenpark 2019 in der Steiermark heute zur „Innovativsten Nachhaltigen Region Österreichs“ entsteht hier ein Modell für das uns ganz Europa noch garantiert beneiden wird O Ton Sepp Resnik.

Auch neue Technologien konnten die Aktivisten vom GREEN TEAM Österreich erstmalig vorstellen mit Partnern Hydrogen AG Grüner Wasserstoff & Schadholz Verwertung zu Grüner Wärme & Energie.

Aber auch IT Experte Alexander Lerch CEO Almondo & Schooltastic war begeistert entstehen hier doch die Green Jobs der Zukunft auch.

Extra aus dem Müllviertel angereist; Stift Schlägl Marketingleiterin Frau Mag Elfriede Haindl die 800 Jahre gelebte Nachhaltigkeit mitbrachte und gleich spontan alle Gäste zum nächsten COME TOGETHER ins Müllviertel eingeladen hat.

Es waren sich alle Beteiligten einig, dass ist „ die Zukunft“ gerade in Krisenzeiten wie jetzt und es konnte mit dem Vorurteil zu 100 % aufgeräumt werden; Nachhaltigkeit ist nicht teuer sondern fair zu allen und wir der Mensch und die Natur sind beide echte Gewinner eben. ( mit einem Klick zB kommt jetzt alles frisch & fair nach Hause eben ).

Alleine die Tatsache das bei 8-9% Steigerung von nachhaltigen Lebensmittel etc 20.000 neue Jobs entstehen ist Motivation genug für alle Teilnehmer in Zukunft bei Interesse bitte einfach info@greenteam.vision uns zu kontaktieren.