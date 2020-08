Lichtblick für Kultur

Festivalchef Peter Wendler und sein Team haben es geschafft: "Most+Jazz" geht auch in diesem September in Fehring über die Bühne. Das maßgeschneiderte Konzept für den größten Jazzclub, den Österreich jemals gesehen hat, hat die Behörden überzeugt – und so steht dem dreitägigen Open-Air-Jazzevent auf dem Hauptplatz nichts mehr im Weg. Stars wie Ursula Strauss und Ernst Molden oder Roland Hanslmeier aus Bairisch Kölldorf können die Rückkehr auf die Bühne kaum erwarten. Und beim Pre-Opening vor der "Schallplattenpresse" Austrovinyl feiern die Fehringer sogar eine Weltpremiere.

Wie im Vorjahr kann das Musikfestival Most+Jazz in Fehring über die Bühne gehen – dieses Mal als reiner Open-Air-Event.

Foto: Stadtgemeinde Fehring

hochgeladen von Heimo Potzinger

So etwas hat die Welt noch nicht gesehen: Fehrings Hautplatz wird zum Jazzclub.

Ein maßgeschneidertes Konzept, das seinesgleichen suche, habe Most+Jazz "gerettet". Und tatsächlich: Während große Festivals wie Saalfelden aufgeben mussten, bauen "Most+Jazz"-Chef Peter Wendler und Team auf dem Hauptplatz von Fehring einen Jazzclub auf, "den größten, den Österreich jemals gesehen hat".

"So restriktiv wie nötig und so gemütlich wie möglich!" Organisator Peter Wendler schafft den Spagat zwischen Einschränkung und Freiheit. 500 Personen dürfen pro Tag auf den Hauptplatz kommen. Sechs bis acht Personen werden den Tischen vor der Festivalbühne zugewiesen. Die Jazzfans können also aufatmen – und nehmen gerne in Kauf, dass sich "Most+Jazz" heuer anders präsentiert: an lediglich drei Tagen, auf nur einer Bühne, als reine Open-Air-Veranstaltung. Aber was wäre Jazz ohne Freiheit und Zugabe: Und so gibt's das Opening am Donnerstag in der Radkersburger Straße und Side-Events als Draufgabe – Details auf mostundjazz.com.

Ursula Strauss und Ernst Molden präsentieren ihr gemeinsames Album "Wüdnis" erstmals live vor großem Publikum.

Foto: Medienmanufaktur

hochgeladen von Heimo Potzinger

Die Weltpremiere

200 zahlende Gäste sind am Donnerstag beim Opening in der Radkersburger Straße bei der Schallplattenpresse Austrovinyl erlaubt. Und sie werden Ohren- und Augenzeugen einer Weltpremiere sein. Das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien wird "We Are the World" neu aufnehmen und bei Austrovinyl pressen lassen. Die Vorpremiere vor der offiziellen Vorstellung am 14. September findet in Fehring statt.

Ein jugendliches Programm

Mit Ursula Strauss und Ernst Molden oder den Stars von 5K HD musste das Festival in künstlerischer Hinsicht keineswegs abspecken. Übrigens: Die "DJ Line Loops & Grooves" im Stadtkeller fällt den Corona-Auflagen zum Opfer, dafür gibt's für Junge Funk und Synthie-Pop im Hauptprogramm.

Festival 11. bis 13. September

• Freitag ab 19 Uhr: Klaro!, Ursula Strauss & Ernst Molden, Buntspecht, Hearts Hearts

• Samstag ab 16 Uhr: Achim Kichmair Trio feat. David Jarh, Roland Hanslmeier 5Tet , Drahthaus, Catastrophe & Cure, Ankathie Koi

• Sonntag ab 10 Uhr: Soko Dixie, Jazz Big Band Graz, The Cover Girls, MÖRK, Son of the Velvet Rat, 5K HD, DJ Peta

• Festivalpass: 42 Euro (3 Tage), Tageseintritt Hauptplatz: 20 Euro/VVK 15 Euro

• Donnerstag ab 17 Uhr: Opening-Event, Radkersburger Straße (Eintritt 10 Euro) mit Soko Dixie, JK Habe, DJ Karl Fluch, DJs Peta & Cooler Hansi

• Sonntag, 10 Uhr: hl. Messe mit Pfarrer Ch. Wiesler und Soko Dixie (Eintritt frei)

• Karten: oeticket.com, Raiffeisenbank, Bürgerservicestelle

www.mostundjazz.com