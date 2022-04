WÖRTH BEI GNAS. Ein Feuerwerk an Gags und Pointen ist beim Auftritt von Hans-Wernerle und Partnern am Ostermontag, 18. April in der Kulturhalle Wörth bei Gnas zu erwarten. Hans-Werner Stuppnig ist nach der Trennung von Dieter Schwandter nun mit Sepp Wölbitsch (Flipper) und dem Parodisten Heinz Lagler unterwegs. Das "Narrisch guat" erprobte Trio aus Kärnten nimmt das Publikum auf eine heitere Reise durch die letzten beiden Jahre mit und schließt mit dem Programm nahtlos an die Bühnenerfolge von "Dietlinde und Hans-Wernerle" an.

Beginn ist um 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Vorverkaufskarten gibt es bei Ö-Ticket, allen Raiffeisenbanken und im Mondschein-Stüberl in Wörth.