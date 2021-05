Kirchenglocken spielten Musik

Am Kirchplatz in Straden fand eine einmalige Welturaufführung statt.

Während die "Lange Nacht der Kirchen 2021" in der gesamten Steiermark online stattfand, gab es in Straden eine Livewelturaufführung. Der Kölner Musiker und Komponist Matthias Schriefl präsentierte in einem Konzert am Kirchplatz vor der Hauptpfarrkirche mehrere eigens geschriebene Stücke. Darin verband er die Stradener Kirchenglocken mit der Musik der Band.

"Glockengeläute sind tief in der Seele der Menschheit verwurzelt. Ihr Klang begleitet sie seit Urzeiten", erläuterte Schriefl seine kompositorischen Ideen im Gespräch mit der WOCHE. Wolfgang Seidl vom Veranstalterverein "straden-aktiv" erklärt: "Die Umsetzung der Kombination von Livemusik und Kirchenglocken erforderte eine logistische Meisterleistung. Die "Glöckner" im Turm hörten über Kopfhörer die Band und mussten taktgemäß laut Partitur einsetzen. Es hat alles bestens funktioniert."

Pfarrer Johannes Lang war wie alle Zuhörer, die gemäß den Sicherheitsvorkehrungen anwesend waren, begeistert: "Ich habe gar nicht gewusst, wie musikalisch Kirchenglocken sein können." Das Publikum bedankte sich mit stehenden Ovationen und Applaus.