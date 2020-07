Ein halbes Dutzend Ausflugsziele auf nur 16 km² – Edelsbach punktet mit Tourismus und Wohnen.

Der kleine Ort inmitten des Vulkanlandes punktet mit vielen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten – allen voran das bekannte Brückenmuseum und Gsellmanns Weltmaschine im Ortsteil Kaag. Auch der Bienengarten Frühwirth ist immer für einen "Abstecher" gut.

Sogar die Schafbäuerinnen sind in Edelsbach daheim. Unter der Marke "Wollgenuss" bieten die Mitglieder der Vereinigung in der 1. Steirischen Schafwolljurte am Standort der Gesellmann-Weltmaschine ihre hochwertigen Produkte zum Kauf an.

Was die Freizeitmöglichkeiten betrifft, können Kinder und Jugendliche heuer quasi aus dem vollen Programm schöpfen. Volksschuldirektorin Martina Salchinger und ihre Töchter haben die Ferien(s)pass-Aktion nach Edelsbach geholt.

Der Edelsbach-Gutschein

Um die Kaufkraft in der Region zu erhalten, entwickelten die Edelsbacher Touristiker den Edelsbach-Gutschein im Wert von 10 Euro. Dieser Gutschein ist in über 30 Betrieben und Unternehmen in der Gemeinde einlösbar und gilt gleichermaßen wie Bargeld.

Die Gemeindepartnerschaft

Seit 2007 unterhält Edelsbach eine Gemeindepartnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Magyarpolány. Beide Kommunen verbinden annähernd gleiche Einwohnerzahl und die touristischen Sehenswürdigkeiten. Edelsbach zählt aktuell 1.400 Einwohner.