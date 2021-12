Der AMA-Genussregion-Betrieb Krenac Edelbrennerei steht für Nachhaltigkeit, Innovation und Lust am Genuss.

EDERSGRABEN. Die AMA-Genussregion-Betriebe stehen für regionale Qualität und Leidenschaft in ihrem Tun. So auch die Krenac Edelbrennerei in Edersgraben bei Feldbach. Dahinter stehen Josef Krenn, Gattin Roswitha und Sohn Elmar. Der Familienbetrieb steht für Tradition und viel Erfahrung. Seit 1998 zaubert man feinste Spezialitäten aus Äpfeln, Christ-Williams-Birnen und Trauben. Trauben und Äpfel werden nach den Regeln der französischen Cognac- und Calvados-Brennereien gebrannt und bis zur Reife zwischen drei und zwölf Jahren in Barriqueholzfässern aus Eiche, Kastanie oder Kirsche gelagert.

Nur das Beste wird vergoren

Laut Josef Krenn wird ausschließlich vollreifes und sorgfältig ausgewähltes sortenreines Obst höchster Qualität zu Maische weiterverarbeitet und schonend im Edelstahlbehälter vergoren.

Um die Obstaromen zu erhalten, wird die Maische umgehend nach der Gärung im klassischen Doppeldestillationsverfahren gebrannt.

Auf den Mittellauf kommt's an

"Uns ist die absolut notwendige Trennung von Vor- und Nachlauf besonders wichtig, um den Mittellauf zu gewinnen", erklärt Krenn. Zu seinem Sortiment zählen übrigens auch Fruchtliköre und Liköre aus fassgelagerten Edelbränden: z.B. fassgereifter Kaffee-, Vanille- und Orangenlikör.

Die Produktvielfalt ist groß und lässt sich vor Ort verkosten.

Die Qualität aus Edersgraben spiegelt sich auch in zahlreichen Prämierungen wider. Zu Buche stehen unter anderem 62 Mal Gold bei Landesbewertungen und der Landessieger-Titel in den Jahren 2007, 2015, 2017, 2019 und 2020. Auch das Steirische Vulkanland hat die Familie ausgezeichnet. 2009 gab es den 2. Platz beim Innovationspreis in der Kategorie Kulinarik, 2018 erhielt man den Nachhaltigkeitspreis. Vorbildlich ist die "Kulturpflege" der Krenns. So arbeitet man ohne Spritzmittel, baut auf alte Sorten und lässt mit den Streuobstwiesen die heimische Natur aufatmen.

An der Route 66

Dass man auch stets mit der Zeit geht, zeigt, dass man Teil der Route 66, der Straße der Lebenslust, ist. Selbstverständlich bietet man ganz barrierefrei Verkostungsmöglichkeiten an. Auch Geschenkpakete für das anstehende Weihnachtsfest dürfen natürlich nicht fehlen. Je nach individuellen Wünschen stellt Familie Krenn ein Paket der Wahl zusammen.

Auch Sohn Elmar hat das gewisse Auge für höchste Qualität.

Neben dem Ab-Hof-Laden und dem Schaukeller kann man in der Krenac Edelbrennerei nun auch eine Fotoausstellung bestaunen. Vor einer Besichtigung wird um telefonische Voranmeldung unter der Nummer 03152/4516 gebeten.



