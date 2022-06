Anzeige

In der Markgemeinde Kirchbach-Zerlach lässt Bürgermeister Anton Prödl gerade die Infrastruktur auf Vordermann bringen. Neben der Sanierung der Kirchbacher Halle steht der Breitbandausbau im Norden auf der To-do-Liste. KIRCHBACH-ZERLACH. Zwar ist auf dem gesamten Gemeindegebiet keine Glasfaser verlegt, aber der exponierte Norden von Kirchbach-Zerlach soll in einer ersten Ausbauphase durch die Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft des Landes (Sbidi) so schnell wie möglich...