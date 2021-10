Gemeinde St. Peter hat Volksschule mit 35 iPads ausgestattet.

ST. PETER AM OTTERSBACH. Die digitale Welt hält in allen Lebensbereichen Einzug – selbstverständlich auch in unserer Bildungslandschaft. Diese Entwicklung hat man in der Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach natürlich schon längst erkannt. Darum möchten Bürgermeister Reinhold Ebner und Co. den Kindern und Jugendlichen auch die besten Voraussetzungen bieten.

Durch und durch digital

Einen wichtigen Schritt in puncto Hardware hat man mit der Anschaffung von 35 iPads im Wert von 20.000 Euro getan – diese nahmen nun Schüler und Lehrer der örtlichen Volksschule entgegen. Die Volksschule wird ja im kommenden Jahr in das neue Schulzentrum übersiedeln, das im Zuge eines Umbaus und Zubaus am Areal der Mittelschule entsteht. "Die Volksschule wird eine digitale Schule, wo auch mit einer digitalen Tafel gearbeitet werden wird", so Bürgermeister Eber, der betont, dass man hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Bis zum Umzug der Volksschüler soll auch die Glasfaserleitung bis zum Schulzentrum verlegt sein.

