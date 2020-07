65.000 Tests allein im Tourismus sollen Mitarbeitern und Gästen Gewissheit und Sicherheit geben.



Seit Anfang Juli lassen sich Angestellte im Tourismus freiwillig auf Covid-19 untersuchen. Die Tests – geplant sind österreichweit 65.000 PCR-Abstriche wöchentlich – kosten sowohl Mitarbeitern als auch den Betrieben selbst keinen Cent, für die Kosten kommt nämlich der Bund auf. Gefördert wird ein Test pro Kalenderwoche, vorerst bis zum 31. Oktober.

In den Tourismusregionen und an ihren Ferienorten sollen sich die Gäste wohlfühlen. "Die Testungen tragen zu einer transparenten und offenen Kommunikation bei und schaffen Vertrauen", wie Mario Gruber, Geschäftsführer von Thermen- und Vulkanland Steiermark, betont. Man nehme die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter sehr ernst. 13,3 Millionen Übernachtungen in der Steiermark im Vorjahr unterstreichen den hohen Stellenwert des Tourismus. Neben dem Bezirk Liezen würden im Besonderen aus Hartberg-Fürstenfeld, darunter das Hotel "Das Sonnreich" bei der Therme Loipersdorf, die meisten Anmeldungen hereinkommen.

Testen direkt vor Ort

Mit dem mobilen Service von Novogenia sind PCR-Testungen schnell und unkompliziert direkt vor Ort möglich. Nach Anmeldung unter www.sichere-gastfreundschaft.at lassen sich auf www.mobiler-Covid-Test.at Termine für kostenlose Testungen vereinbaren. Das Salzburger Biotechnologie-Unternehmen Novogenia in Eugendorf führt Österreichs größtes Corona-Labor mit einer Kapazität von 18.000 PCR-Analysen täglich.