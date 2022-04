Seit dem Jahr 2007 betreibt die Familie Petra und Robert Nagl aus St. Stefan im Rosental den Anbau und Vertrieb von Kürbiskernöl und Produkten aus und mit Kürbiskernen.

Vor ein paar Jahren suchten sie sich ein zweites Standbein. Der gelernte Rischler Robert Nagl machte sich mit einem Hachguthandel selbstständig. Er beliefert mit seinen hochwertigen Hackschnitzeln Privatkunden wie auch Unternehmen und Heizwerke in der Region. Bezogen wird das Waldhackgut vorzugsweise von über 200 Land- und Forstwirten aus der Region Steirisches Vulkanland. Getrocknet wird dieses in der naheliegenden Biogasanlage mit der entstehenden überschüssigen Wärme.

Um den Wirkungsgrad bzw. die Energie des Hackgutes zu erhöhen, wird dieses am eigenen Hof in zwei Separationen (Durchgängen) gesiebt. Durch diesen Siebvorgang fallen Kleinteile, der sogenannte Staub, an. Damit dieser Staub nicht als Abfallprodukt weggeworfen wird, hat sich Robert Nagl etwas überlegt.

Hochwertige Holzbriketts

Seit 2021 verfügt der Betrieb nun schließlich über eine Briketts-Presse. Somit wird der anfallende Staub am Hof ohne Zusatzstoffe, wie beispielsweise Klebstoffe, weiterverarbeitet und anschließend in praktischen, umweltfreundlichen Papiersäcken verpackt. Als Stromquelle der Briketts-Presse und der Siebanlage dient die eigene Photovoltaikanlage auf der Hackschnitzelhalle.

Familienunternehmen: David, Clara, Robert und Petra Nagl (v.l.) setzen auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Die Familie Nagl versucht nachhaltig und umweltfreundlich zu arbeiten und steht für höchste Qualität, egal ob in der Kernölproduktion oder im Hackguthandel. Es ist ein Familienbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes. Mittlerweile helfen Sohn David, Tochter Clara und Schwiegertochter Nadine im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Betrieb mit.

Weitere Holzprodukte

In weiterer Folge erzeugte Robert Nagl auch Anzündholz aus regionalem Kiefernholz. Es ist durch den hohen Harzanteil leicht entflammbar. Dazu ist es umweltfreundlich und im Wohnhaus gelagert sehr wohlriechend.

Ein weiteres Produkt des innovativen Unternehmers sind die Grill- und Räucherchips. Sie sind eine regionale Alternative zur herkömmlichen Grillkohle oder den Grillbriketts. Sie eignen sich aber nicht nur zum Grillen, sondern auch zum Räuchern. Diese Chips sind reines Buchenholz, das im Betzrieb gehackt, getrocknet und gesiebt wird. Die Chips sind größer als fünf Zentimeter. Das bedeutet, dass keine Feinteile dabei sind. Somit sind sie optimal als Grillkohle-Ersatz geeignet.

Robert Nagl zeigt das Grundprodukt für die Grillchips.

Netzwerk für den Verkauf

Die Kernölprodukte gibt es jeden Samstag am Feldbacher Bauernmarkt zu kaufen. Petra Nagl freut sich auf Kundschaft. Für die Holzprodukte wird gerade ein Netzwerk aufgebaut. In einigen Sparmärkten, Lagerhäusern und Unimärkten in der Südoststeiermark, Graz-Umgebung und im Südburgenland sind diese Produkte schon verfügbar. "In der Region

rund um Stegersbach im Burgenland finden unsere Briketts interessanterweise reißenden Absatz", erklärt Robert Nagl im Exlusivgespräch mit der WOCHE.

Der Innovationsgeist von Robert Nagl ist noch lange nicht zu Ende. "Wir sind gerade dabei, einen Selbstbedienungsladen auf unserem Anwesen aufzubauen. Dieser wird im Herbst des heurigen Jahres in Betrieb gehen."