Der kaiserliche Kurort Bad Gleichenberg erblüht zu Frühlingsbeginn – und zwar in bunten Farben. Das liegt nicht nur an der sprießenden Vegetation, auch die österliche Dekoration am Hautplatz lässt die Zeichen auf Wiederbeginn nach der Pandemie und der Zeit des Rückzugs stehen. BAD GLEICHENBERG. Der Friedensbaum neben dem Springbrunnen, der neuerdings nicht nur für die Verbundenheit mit der Partnergemeinde Röthenbach an der Pegnitz, sondern mit den blau-gelben Bändern im Geäst auch für die...