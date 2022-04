KIRCHBERG AN DER RAAB. Bei der Bergschenke Schlögl am Rothberg wurde der 3D-Bogenschieß-Parcours "Wieselgraben" mit dazugehörigem Schießplatz mit Zielscheiben eröffnet. Die Wieselgraben-Runde besteht aus 32 verschiedenen 3D-Zielen, verteilt über Wald und Wiese. Die Runde hat eine Länge von ca. 3,2 Kilometern und ist für erfahrene Schützen in gut zwei Stunden zu schaffen. In der Mitte der Runde gibt es auch eine Labestation mit Erfrischungsgetränken und Sitzmöglichkeiten.

Die brandneue Freizeit- und Sporteinrichtung kann von der ganzen Familie genutzt werden, wobei man vor allem Konzentration, Geschicklichkeit und Achtsamkeit mitbringen sollte. Anfänger bekommen nach telefonischer Terminvereinbarung am Einschießplatz die Grundtechniken und Regeln des Bogenschießens erklärt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einen Bogen und diverse Accessoires auszuleihen.

Zuständig für den Betrieb und die Erhaltung des Parcours ist der Bogensportclub Rothberg. "Interessierte Firmen aus der Region können sich bei unserem Parcours auch bei einer 3D-Figur verewigen lassen", so Obmann Andreas Schlögl. "Ziel ist es, nicht nur Profis und Hobbysportler anzusprechen, sondern auch neue Interessierte für den Bogensport zu begeistern. Egal ob groß oder klein, ob stark oder schwach, ob jung oder alt – wir haben für jeden den richtigen Bogen.

Infos zum Parcours, zur Anmeldung und zum Verleih gibt es auf der Homepage www.bsc-rothberg.at, Terminvereinbarungen unter 0664/3736171 (Andreas Schlögl).