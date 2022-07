SÜDOSTSTEIERMARK. Am Samstag, 9. Juli wird sich zum 15. Mal die ORF-Steiermark-Klangwolke erheben. Dieses Jahr mit dem Konzert „Te Deum“, dirigiert vom Spanier Jordi Savall. Der Styriarte-Höhepunkt wird ab 21.00 Uhr in ORF III, auf Radio Steiermark sowie via Public Viewings oder Radio-Übertragungen in der Steiermark zu erleben sein.

Die Klangwolke zählt zu den Fixpunkten im steirischen Kulturleben. Sie wird in der ganzen Steiermark via Leinwand oder Lautsprecher ins Land getragen. Auch im Bezirk Südoststeiermark hat man die Gelegenheit, die Übertragung in außergewöhnlicher Atmosphäre zu genießen. Public Viewings gibt es bei freiem Eintritt am Kirchplatz in Gnas, am Frauenplatz in Bad Radkersburg, am Kirchplatz in Feldbach und in der Gesamtsteirischen Vinothek in St. Anna am Aigen. Beginn des Konzerts ist um 21 Uhr.