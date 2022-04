JAGERBERG. Am Ostermontag, 18. April wird in Jagerberg zur 10-Jahresfeier des Johannesweges geladen. Los geht es um 9 Uhr mit der Heiligen Messe und dem Pilgersegen, musikalisch begleitet von der Gruppe "Kleeblatt", um 9.45 Uhr erfolgt der Start zu einer Pilgerwanderung. Beim Gastgarten Haiden gibt es Grußworte von Johannesweg-Initiatorin Anna Maria Ladler samt Kurzvorstellung ihres neuen Buchs "Mit Achtsamkeit am Weg vom Stress abschalten und Kraft gewinnen!". Um ca. 12.45 Uhr erfolgt eine kurze Andacht beim Johanneskreuz, beim Rüsthaus wird zum gemütlichen Ausklang geladen.

Der vier Kilometer lange Johannesweg ist ein Rundweg, beginnend bei der Kirchenstiege. Er führt über Wiesenwege, Waldwege und Nebenstraßen am Johanneskreuz vorbei. Nach rund einer Stunde Gehzeit gelangt man wieder zur Kirche zurück. Das Symbol des Kelches mit der Schlange zeigt den Weg.