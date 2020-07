Verantwortliche der Schlösserstraße haben 2020 viel vor. So will man bald zu den "Cultural roads of Europe" zählen.

RIEGERSBURG. Der Weiße Saal der Riegersburg war nun Schauplatz der Generalversammlung der Schlösserstraße. Jene erstreckt sich ja mittlerweile übner 1.001 Kilometer und durchzieht die Regionen Süd- und Weststeiermark, die Oststeiermark bzw. das Thermen und Vulkanland, das Südburgenland, Slowenien und seit heuer auch Nordkroatien.

Hausherr Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein betonte in der Versammlung, dass durch die überregionale Verflechtung der Schlösserstraße nun auch viele Gäste aus den Nachbarländern den Weg zur Riegersburg finden. Ausschlaggebend dafür dürfte auch die mediale Präsenz sein. 2,5 Millionen Zuseher hat man mit der Ausstrahlung des dreiteiligen Schlösserstraßenfilms auf 3sat angesprochen. Die Kurzfassungen haben im ORF nochmals 500.000 Zuschauer in den Bann gezogen – auf ORF III folgt die nächste Austrahlung im September.

In der Außenwirkung zählt man auch auf die Website in drei Sprachen und die vor Kurzem präsentierte neue Schlösserstraßenkarte in einer Auflage von 100.000 Stück.

Magazin in Arbeit

Sehr zufrieden zeigen sich Andreas Bardeau, Vorsitzender der Schlösserstraße, und die slowenischen Partner mit der Zusammenarbeit im Zuge des Interreg-Projekts Castle Road. Aktuell wird an der Fertigstellung eines Geschichtsmagazins über die Schlösserstraße und die gemeinsame Historie der burgenländischen, steirischen und slowenischen Schlösser gearbeitet. Das Magazin soll noch heuer erscheinen.

Laut Sonja Skalnik, Projektverantwortliche der Schlösserstraße, arbeitet man u.a. auch an einem Familienangebot für die gesamte Schlösserstraße und an einem Bildband zu den historischen Häusern.

Laut Skalnik stellt man außerdem den Antrag, um als eine der "Cultural roads of Europa" anerkannt zu werden. Wieder intensivieren will man gemäß Andreas Bardeau die Gespräche mit Ungarn hinsichtlich einer künftigen Zusammenarbeit.

E-Mobilität im Fokus

Thema für die Verantwortlichen der Schlösserstraße ist auch die Mobilität – so arbeitet man man Klimafonds-Projekt "Regionale Mobilitätsinitiative mit Schwerpunkt Schlösserstraße". In einer ersten Phase erfolgt eine Bestandsaufnahme. Hierfür werden in Interviews 300 Vertreter der Schlösserstraße, von Gemeinden, Tourismusverbänden und weiteren Instutionen befragt, welche Möglichkeiten zur Nutzung von E-Mobilität derzeit gegeben sind.



2 Fragen an Andreas Bardeau

Was war für Sie der Höhepunkt im Jahr 2019?

Die Umsetzung und Finanzierung des Schlösserstraßenfilms gemeinsam mit sieben Leader-Regionen. Der Film hat auf 3 SAT zunächst 2,5 Millionen Zuschauer errreicht und hatte viel Interesse und auch Anfragen aus dem Ausland zur Folge.

Die Ziele für die Zukunft sind vielfältig. Welches Projekt hat oberste Priorität?

Die Einreichung beim Europarat für die Aufnahme in Reihen der "Cultural roads of Europe."