Der Verein OBST.WEIN.GARTEN Straden führte einen Obstbaumschnittkurs in Stainz bei Straden durch. Obstbaumwart Stefan Tschiggerl versuchte, 25 interessierten Teilnehmern die Grundlagen zum Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis näherzubringen. Besonderer Schwerpunkt lag bei der Erziehung von Jungbäumen, um einen günstigen Kronenaufbau zu erreichen. Die jetzt formierten Leitäste begleiten den Obstbaum sein Leben lang. Ebenso diskutiert wurden verschiedene Kronenformen, der richtige Schnittzeitpunkt sowie die korrekte Schnitttechnik. Auf Wunsch der Teilnehmer wurde neben der Jungbaumpflege auch auf den Schnitt von Ertrags- und Altbäumen eingegangen.

Am 07.03.2020 sowie am 14.03.2020 gibt es jeweils um 09:00 nochmals die Möglichkeit, an einem Schnittkurs teilzunehmen. Am 28.03.2020 findet ab 13:00 ein Veredelungskurs statt. Infos und Anmeldungen zu allen Kursen bei Stefan Tschiggerl unter 0664/7800929 oder stefan.tschiggerl@gmx.at.