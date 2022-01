FELDBACH. Mit karitativen Aktionen und Gesten unterstreichen die Schüler:innen der HLW Feldbach laufend den Sozialcharakter ihrer Schule.

Die HLW Feldbach im Bundesschulzentrum ist für ihre Sozialkompetenz bekannt.

Die HLW Feldbach mit Vertiefungen in Lebensmittelentwicklung und Management sowie Gesundheits- und Sozialmanagement ist bekannt für ihre soziale Kompetenz. Die Unterrichtsschwerpunkte färben auf die Schüler:innen ab. Und so hatten sich Schüler:innen im Rahmen ihrer Diplomarbeit „Leukämie bei Kindern und Jugendlichen“ dazu entschlossen, gerade vor Weihnachten mit einer Hilfsaktion bedürftige Menschen zu unterstützen. Sie übergaben Sachspenden an das SOS-Kinderdorf. Mit der Weihnachtsaktion habe man Familien in schwierigen Lebenslangen unterstützen und zu einem liebevollen Zuhause für Kinder in Not beitragen wollen, wie die HLW-Schülerinnen Catarina Laiber, Anja Siegl und Michelle Seitinger erklären.

Außerdem bedanken sich die drei Schülerinnen der HLW Feldbach in diesem Zusammenhang beim SOS-Kinderdorf "für die gute Zusammenarbeit" und bei Betreuungslehrerin Daniela Schwaiger für die Unterstützung.

