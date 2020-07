Sommerkino in Bad Gleichenberg

Mittlerweile das vierte Mal fand das Sommerkino der Klima- und Energiemodellregion „Wein- und Thermenregion Südoststeiermark“ statt. Start war mit der Dokumentation „The Green Lie“ in Bad Gleichenberg.

In gemütlicher und angenehmer Atmosphäre fanden sich über hundert Besucher am Hauptplatz ein. Nach den Walzerklängen am Brunnen und der Begrüßung durch Frau Bürgermeisterin Christine Siegel startete der Dokumentationsfilm des österreichischen Regisseurs Werner Boote. Für die technische Filmausstattung sorgte die Firma DigiSound aus Bad Gleichenberg.

„The Green Lie“ behandelt die Thematik, dass Produkte, die angeblich nachhaltig, biologisch und grün sind, hoch im Trend stehen - ob Elektroautos, Lebensmittel oder Kosmetikprodukte. Sie suggerieren den Verbrauchern, dass sie durch den Konsum dieser Produkte die Welt retten oder zumindest besser machen können. Die Dokumentation untersucht, was sich wirklich hinter der grünen Etikettierung verbirgt, und will den Zuschauern zeigen, wie sie sich gegen Falschinformation wehren können.

Kritisches Denken wird von den Zusehern bei diesem lehrreichen Film gefordert .

Das zweite Sommerkino dieser Saison findet am Mittwoch, dem 5. August am Frauenplatz in Bad Radkersburg statt. Gezeigt wird hier der Film „Landraub“ mit Beginn um 20.00 Uhr.