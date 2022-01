SPÖ Feldbach bekrittelt Mängel in Gemeindewohnungen. Bürgermeister Josef Ober (ÖVP) kontert, dass man laufend Wohnungen saniere.

FELDBACH. Rund 300 Gemeindewohnungen in 34 Objekten gibt es laut Bürgermeister Josef Ober in der Stadtgemeinde Feldbach. Die Qualität jener zweifelt die SPÖ Feldbach rund um Vizebürgermeister Robert Trummer an.

In einer Aussendung merkt Trummer einen teils starken Renovierungsbedarf an. So ist von Rissen in Wänden, abgenutzten und teils feuchten Stiegenhäusern und verdreckten Waschräumen die Rede. "Höhepunkt" sei eine ekelerregende Toilette in einem Stiegenhaus.

Grund des Ekels ist eine Toilette in einem Objekt in der Ringstraße.

"Ich bin erschüttert über die Zustände in den Feldbacher Gemeindewohnungen. Wir investieren in diesem Jahr zehn Millionen Euro, aber für Gemeindewohnungen ist nichts dabei – für das Schloss des Bürgermeisters hingegen sehr wohl", so Trummer, der auf den Umbau der Villa Hold zum neuen Rathaus anspielt.

Ober kontert pauschaler Verurteilung

"Ich verwehre mich gegen eine pauschale Verurteilung", entgegnet Josef Ober. Von Mieterbeschwerden, welche Trummer auch anführt, wisse er nichts. Laut Ober und Robert Schmidt vom Bauamt der Stadtgemeinde verfüge man über ein eigenes Bewertungsprogramm für die Gemeindewohnungen. Jahr für Jahr stünden Begehungen der Objekte und in Folge eben Qualitätsbewertungen am Programm. Pro Jahr würde man je zwischen 10 und 13 Wohnungen sanieren.

WC wird umgehend entfernt

"Heuer haben wir außerdem noch einige Stiegenhäuser im Arbeitsprogramm", so Ober. Die von Trummer angesprochene Toilette ist Ober bekannt. "Das WC in einem Objekt in der Ringstraße ist keiner Wohnung zugeordnet und wird auch nicht genutzt", betont der Bürgermeister. Er verweist darauf, dass sich auch die anderen von Trummer in der Aussendung bildlich dargestellten Mängel auf das Objekt in der Ringstraße beziehen würden. Er will nun veranlassen, dass man das WC umgehend entfernt, um eine weitere Irritation zu vermeiden. Auch um das Stiegenhaus wolle man sich natürlich kümmern.



