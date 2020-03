Suizid geht uns alle etwas an

Mit einem Vortrag wurde das wichtige Thema unter die Leute gebracht.



FELDBACH. Alle 40 Sekunden begeht weltweit ein Mensch Suizid. Auch in Österreich sterben mehr Menschen daran als bei Vekehrsunfällen. Die Steiermark ist dabei Spitzenreiter und auch in unserem Bezirk liegt die Zahl bei einem Suizid alle zwei bis drei Wochen.

Um den Menschen dieses Thema näher zu bringen, fand im Zentrum ein Vortrag unter dem Titel "Wissen hilft - Das Leben ist es wert" als Teil der Kurzvortragsreihe "Treffpunkt Zentrum" statt. Der Erste Hilfe Kurs für die seelische Gesundheit von Astrid Geiger thematisierte die wichtigsten Informationen zum Thema Suizid. Die Hauptbotschaft war dabei: Wenn man vermutet dass jemand Suizidgedanken hat, sollte man in direkt darauf ansprechen. Außerdem wurden die Symptome erklärt, wie beispielsweise das Ankündigen von Suizid, Losigkeit wie Schlafslosigkeit, Lustlosigkeiit, Konzentrationslosigkeit und Depressionen. Weiters wurden die großen Riskogruppen, unter anderem ältere Männer und stark depressive Menschen präsentiert. In Suizidgefahr kann allerdings jeder von uns kommen, deshalb ist es wichtig zu wissen was man in dieser Situation tun kann. Im Bezirk kann man sich an den Psychosozialen Dienst, an den Gerontopsychiatrischen Dienst, die Frauen- und Mädchenberatungsstelle, die Männerberatung und die Kinderschutzzentren aber auch an alle Ärzte wenden.