FELDBACH. Fabian Supancic präsentiert sein aktuelles Bandprojekt, das seinen Bruder Florian am Tenorsaxofon featured, am Sonntag, 17. Oktober 2021 um 17 Uhr im Zentrum Feldbach.

Vorwiegend als Hammondorganist bekannt, widmet sich Fabian Supancic in dem Projekt "Fabian Supancic Trio feat. Florian Supancic" sowie auf dem aktuellen Album „I Think Of You“ ganz dem Klavier. Das Ensemble vervollständigen die langjährigen Musikerkollegen Roland Hanslmeier am Schlagzeug und Ivar Roban Križić am Bass. Gespielt werden Eigenkompositionen des aktuellen Albums, Kompositionen von Florian Supancic sowie Standards aus dem "Great American Songbook".