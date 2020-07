Es ist schön in so einer lebenswerten Region zu leben. Noch eine halbwegs intakte Natur und ein typischen Feinstaubmessprotokoll eines Freitages zeigt auch das wir uns beim Thema Feinstaub derzeit auch keine Sorgen in Deutsch Goritz/Ratschendorf machen müssen.

Also raus in die Natur zum Wandern, Radfahren, Laufen oder einfach zum Spazierengehen.

Tief durchatmen und den Spirit unsere Region inhalieren.