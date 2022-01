Im Thermenkurort Bad Gleichenberg sorgt das Hickhack rund um die Vergabe der Gemeindejagd im Ortsteil Merkendorf für Aufsehen. Der Ball liegt nun beim Landesverwaltungsgericht.

BAD GLEICHENBERG. Nach einem mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss im März des vergangenen Jahres schien alles geregelt zu sein. Die Jagd wurde an den Bestbieter, drei Angebote lagen auf dem Tisch, vergeben. Topmanager Siegfried Wolf mit Wurzeln in Merkendorf hatte damit die Jagdpacht in dem 1.122 Hektar großen Gebiet verloren. Und am 1. April 2022 beginnt die neue Jagdpachtperiode.

BH Südoststeiermark versagt Genehmigung

Aber der Vergabeprozess mutiert zur unendlichen Geschichte. Denn Einwendungen ließen nicht lange auf sich warten. Allerdings sah sich der Gemeinderat aus Mangel qualifizierter Mehrheiten jener Grundeigentümer, die fristgerecht Einspruch erhoben und wiederum Siegfried Wolf alternativ als Jagdpächter vorgeschlagen haben, nicht verpflichtet, einen neuen Gemeinderatsbeschluss zu fassen – sondern er, der Gemeinderat, habe den alternativen Vorschlag in einem solchen Fall lediglich "in Erwägung zu ziehen", zitiert der Bad Gleichenberger Amtsleiter Dietmar Sieger aus dem Steiermärkischen Jagdgesetz.

Doch die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark kam zu einer anderen rechtlichen Beurteilung der Causa und sollte die Genehmigung der Jagdvergabe wie im Gemeinderat beschlossen versagen. Der Gemeindevorstand von Bad Gleichenberg ist empört und bringt jetzt gegen das Urteil der BH Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein. Einen neuerlichen Gemeinderatsbeschluss will man nicht fassen – zumal man keinen Fehler gemacht und sich an die Rechtsauskunft vom Land gehalten habe, so Gemeindevorstandsmitglied Andreas Pölzl.

Gemeindevorstand ist verärgert

ÖVP-Bürgermeisterin Christine Siegel macht ihrem Ärger in einer Pressekonferenz Luft:

"Ich bin seit 1990 im Gemeinderat, aber das ist Neuland für mich. Dass man wegen einer Jagdvergabe so etwas aufführen muss, das kann ich nicht verstehen."

Auch der 2. Vizebürgermeister Werner Jogl (SPÖ) zeigt sich konsterniert. Die Argumente im Bescheid der BH, wonach sich der Gemeinderat zu wenig mit dem neuen Vorschlag beschäftigt haben soll, kritisiert er zutiefst. Jeder wisse, dass die Themen auch in den Fraktionssitzungen behandelt würden. "Die Begründung ist kühn und eine Beleidigung für den Gemeinderat."

Wer in Merkendorf ab 1. April mit den Jagdhunden durch die Wälder streift, ist noch nicht geklärt.

Finanzieller Schaden droht

Alle im Gemeindevorstand beteuern, man wolle "einfach nur die Gemeindejagd vergeben". Wie der neue Pächter heiße, sei nebensächlich. Dass den Grundeigentümern aufgrund des Tohuwabohus auch ein finanzieller Schaden entstehen könne, bringt Werner Jogl ins Spiel. Da geht es immerhin um einen Jagdpachtschilling in der Höhe von 13.000 Euro. Zumal das Geld in der Gemeinde aufgrund der geringen Beträge für die einzelnen Grundeigentümer oft gar nicht abgeholt werde, sei von dem Ganzen auch die Gemeinde Bad Gleichenberg selbst betroffen.

Alois Puntigam ist Jurist in der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark.

Rein formelle Entscheidung

Der Prozess könnte sich laut den Gemeindeverantwortlichen Monate hinziehen. Falls am 1. April mit Beginn der neuen Jagdpachtperiode keine Entscheidung vorliegt, wird laut Jagdgesetz von der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark ein interimistischer Jagdverwalter bestellt. Jurist Alois Puntigam von der BH kann eine Entscheidung bis Ende März nicht ausschließen. Jedenfalls aber will er das anhängige Verfahren nicht kommentieren. Nur so viel: "Das war eine formelle Entscheidung." Wenn es keine Einwendungen gegeben hätte, dann wäre es auch nicht zu diesem Konfliktfall gekommen, so Puntigam. Rechtlich sei der Fall nicht so eindeutig. "Man darf gespannt sein, welche Meinung das Landesverwaltungsgericht vertritt."

Jedenfalls macht BH-Jurist Alois Puntigam dem Gemeinderat Bad Gleichenberg und Amtsleiter Dietmar Sieger keinerlei Vorwürfe. Ganz im Gegenteil: Die Gemeinde habe den Fall sehr gewissenhaft aufgearbeitet. Unterschiedlichen Rechtsmeinungen unter Juristen seien nichts Ungewöhnliches.

