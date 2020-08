Der neue Bürgermeister Karl Lautner definiert seine ersten Projekte.

BAD RADKERSBURG. Viel vor hat in den kommenden Wochen und Monaten Bad Radkersburgs Bürgermeister Karl Lautner. Er will unter anderem die Zusammenarbeit der Stadtgemeinde mit den örtlichen Einsatzorganisationen noch weiter verbessern. Zu jenem Zwecke sind kürzlich Vertreter der verschiedenen Organisationen zu einem Gespräch ins Rathaus eingeladen worden.

Lautner setzt für eine effiziente Zusammenarbeit auch zwei Koordinatoren ein. Als Bindeglied in Sachen Zivilschutz fungiert Gemeinderat Johannes Wonisch, Philipp Drexler übernimmt die Aufgabe des Katastrophenschutz- und Feuerwehrbeauftragten.

Platz für die Kleinsten

Auf der Agenda von Lautner steht auch das Thema Kinderkrippe. Die Vorbereitungen für einen Umbau der Bürgerservicestelle in der Zeltingerstraße für die Einrichtung einer Kinderkrippen-Gruppe laufen auf Hochtouren. Bis Mitte September will man fertig sein. Ausgeschrieben ist zudem aktuell die Stelle für die zentrale Leitung der beiden Kindergärten in der Stadtgemeinde.

Fokus aufs Fahrrad

Noch heuer soll auch der Radweglückenschluss in der Zeltingerstraße gelingen. Ganz generell will Lautner Bad Radkersburg zur Radhauptstadt machen. Im Fokus steht dabei auch der "Puch-Weg", ein Kooperationsprojekt mit der Stadt Graz.

Verkehrskonzept für die Stadt

Während des Winters will man auch an einem Verkehrskonzept für die Stadt arbeiten, damit man im Frühjahr an die Umsetzung gehen kann. Diesbezüglich arbeitet man gemäß Lautner mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit zusammen.