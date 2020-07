Bad Gleichenberger und Naherholungsgäste urlauben dort, wo sie daheim sind.

Zurzeit der coronabedingten Reiseeinschränkungen kommt Naherholungsgebieten eine große Bedeutung zu. Der kaiserliche Kurort Bad Gleichenberg mit neuem Hauptplatz und altem Kurpark sowie sein herrlich schönes Umland laden zu Tagesausflügen ein.

Die Gemeinde mit den Orten Bad Gleichenberg, Bairisch Kölldorf, Gleichenberg Dorf, Haag, Hofstätten, Klausen, Merkendorf, Steinbach, Trautmannsdorf, Waldsdorf und Wilhelmsdorf hat neben Wandermöglichkeiten rund um die Gleichenberger Kogel in Sachen Freizeit einiges zu bieten. Das Freibad für derzeit maximal 600 Personen, die Therme der Ruhe, der Styrassic Park, der große Kinderspielplatz in Bairisch Kölldorf und der Jugendraum im Café Manu, aber auch etwa der Golfplatz bieten Kindern, Jugendlichen wie Erwachsenen vielfältige Möglichkeiten.

Im Ferien(s)pass-Programmheft sucht man Gleichenberg heuer aufgrund der Hygienevorschriften vergeblich. Aber mit dem Fußballcamp von 10. bis 14. August, dem Tenniscamp mit zweitem Termin im August, der Junior-Aktion "Mach mit" der Wasserrettung am 27. Juli und Berufsorientierungsworkshops sollte keine Langeweile aufkommen. Übrigens: Der Sommerkindergarten hat heuer bis 6. August geöffnet – auch für Volksschulkinder. Infos dazu gibt es in der Gemeinde.

Der Hauptplatz von Bad Gleichenberg gehört zu den allerschönsten in ganz Österreich.

Hier lässt es sich spazieren, konzertieren und verweilen

Ein Blitzschlag von gewaltiger Stärke hat die Wellingtonia im Kurpark arg in Mitleidenschaft gezogen, der Bereich rund um den Mammutbaum ist zurzeit gesperrt. Nichtsdestotrotz ist Bürgermeisterin Christine Siegel bemüht, dass der Kurpark "weiterhin uneingeschränkt für alle Bewohner und Gäste zur Verfügung steht". Die Wellingtonia soll "überleben", über die Sanierung des Baumes und die Gestaltung des Grünbereiches rundum wird nach Vorliegen eines Gutachtens entschieden. Einheimische und Gäste werden also nicht auf ihre ausgedehnten Spaziergänge durch den Park verzichten müssen.

Verzichten musste man heuer aber auf das Flair des Biedermeierfestes. Dafür haben die Sonntagskonzerte schon wieder begonnen und auch Folke Tegetthoffs „Festival der Geschichten“ kann am 30. September stattfinden.