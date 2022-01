RIEGERSBURG. Mittwochnachmittag ereigneten sich zur selben Zeit zwei voneinander unabhängige Verkehrsunfälle. Zwei Personen trugen schwere Verletzungen davon.

Gegen 15.25 lenkte ein 51-jähriger Südoststeirer seinen Pkw auf der L 221 von Fehring in Richtung Lödersdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und schlitterte mit dem Wagen in den angrenzenden Bach. Der Mann erlitt dabei Verletzungen schweren Grades. Er wurde im Rettungshubschrauber Christophorus 12 zum UKH Graz geflogen.

Ein Schwerverletzter wurde nach einem Unfall in Lödersdorf im Rettungshubschrauber zum UKH Graz geflogen.

Unweit ein ähnlicher Unfall zur selben Zeit

Ebenfalls gegen 15.25 Uhr war eine 55-jährige Südoststeirerin mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße von Lödersdorf in Richtung Kerschhackl unterwegs. Plötzlich dürfte sie mit ihrem Wagen rechts von der Straße abgekommen und in den dortigen Straßengraben gerutscht sein, wo das Fahrzeug gegen den Durchlass prallte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde sie im Rettungshubschrauber Christophorus 16 ebenfalls nach Graz zum UKH Graz geflogen.

Weitere Parallele

In beiden Fällen dürften die Fahrzeuglenker laut Landespolizeidirektion nicht angegurtet gewesen sein. An den beiden Unfallorten standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Fehring, Lödersdorf und Riegersburg im Einsatz.

