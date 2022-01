Nicht zuletzt aufgrund des Aufrufes auf meinbezirk.at im Falle der Vergifung eines Hundes in Gnas wurden weitere Fälle angezeigt.

GNAS. Wie bereits berichtet, steht ein unbekannter Täter im Verdacht, Ende Dezember Giftköder im Bereich des Gnasbaches ausgelegt zu haben. Nun wurden zwei weitere Fälle zur Anzeige gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mitteilt.

Fälle in Fischa und bei Trautmannsdorf

Die zwei weiteren Anzeigen betreffen Vorfälle in Fischa und zwischen Katzendorfberg und Trautmannsdorf. Der eine Fall In Fischa bei Gnas soll sich am 28. Dezember im Bereich des „Fischa-Baches“ zugetragen haben. Die zweite Anzeige bezieht sich auf einen Vorfall am 11. Jänner zwischen Katzendorfberg und Trautmannsdorf in einem eingezäunten Grundstück.

Tierärzte mussten im Raum Gnas bereits drei Hunde mit Vergiftungserscheinungen behandeln.

In beiden Fällen wurden die Hunde, ein fünfjähriger Border Collie und ein achtjähriger Retriever-Mischling, mit Vergiftungserscheinungen zu einem Tierarzt gebracht. Beide Tiere haben zum Glück überlebt.

Polizei bittet um Hinweise

Ob es sich bei den Fällen um ein und denselben Täter handelt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen der Polizei. Die Polizeiinspektion Gnas ersucht um sachdienliche Hinweise unter 059 133/6123.

Der erste Vergiftungsfall sorgte für Aufsehen:

