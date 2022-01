Der Verkehr ist das große Sorgenkind in der österreichischen Klimabilanz. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent gehört der Verkehr zu den wichtigsten Treibhausgasverursachern in Österreich. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will den Verbrennungsmotor deshalb ab 2030 sukzessive von Österreichs Straßen verbannen. Europaweit sollen ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Was bedeutet das für die Mobilität der Zukunft und ist das Elektroauto wirklich die beste Lösung für den emissionsfreien Verkehr von morgen?

Faktencheck Elektromobilität

Elektromobilität ist ein wesentlicher Baustein der Mobilitätswende. Neue Modelle, höhere Reichweiten und sinkende Kosten gehen Hand in Hand mit großen Umwälzungen in der Stromerzeugung, bei der erneuerbare Energieträger zunehmend die fossilen ablösen. Die Mobilitätswende ist jedoch mehr als der Austausch von Antriebssystemen und Energieträgern. Sie ist auch eine Chance, die Struktur des Transportsystems und unsere Mobilitätskultur zukunftsfit zu machen, denn Elektrofahrzeuge allein werden nicht alle Verkehrsprobleme lösen können. Eines ist klar: Ohne Mobilitätswende keine Energiewende, ohne Energiewende keine Mobilitätswende.

Österreichs Konsumenten haben trotz Aufklärungskampagnen noch viele Fragen zum Thema. Was bringt die Elektrobilität dem Klima? Wie ist die Ökobilanz von Elektrofahrzeugen? Woher soll der zusätzlich benötigte Strom kommen? Wie weit kann ich mit einem Elektrofahrzeug fahren? Wie lange dauert die Ladung des Akkus und wo kann ich laden? Sind Elektrofahrzeuge teuer? Ist das Fahren mit dem Elektrofahrzeug wirklich sicher und bequem?

Diese Fragen beantwortet u.a. der Elektromobilitätsclub Österreich (EMC). Er bietet jedem seiner Mitglieder einen Treffpunkt zum Erfahrungsaustausch, zum Fachsimpeln und auch, um sich im Thema weiterzuentwickeln – der Club ist die größte elektromobile Community Österreichs. In monatlich stattfindenden Kompetenztreffen werden aktuelle Fragen diskutiert. Die Treffen dienen auch als Plattform zum Austausch von Informationen, Innovationen und Neuigkeiten. Die Clubmitgliedschaft ist bereits ab 40 Euro pro Jahr erhältlich, außerdem gibt es maßgeschneiderte Tarife für Unternehmen und Familien.

Abgesehen von idealistischen Zielen profitiert jedes Mitglied von zahlreichen Vorteilen: kostenlose Teilnahme an allen Kompetenztreffen, Testmöglichkeit der neuesten Elektroautos, vergünstige Ladetarife ohne monatliche Fixkosten, Preisvorteile durch Einkaufsgemeinschaften, vergünstigte Teilnahme an Workshops, Ermäßigungen bei Partnerunternehmen, beste Kfz-Versicherungskonditionen, Pannenhilfe weltweit (optional), Zugang zu Spezialisten der Elektromobilität und echten Pionieren uvm.

Experte für Elektromobilität

Einer dieser Pioniere ist Franz Liebmann aus Perlsdorf bei Paldau, der seit Mai 2015 ausschließlich elektrisch unterwegs ist. Mit seinem Tesla hat er bereits mehr als 500.000 Kilometer zurückgelegt und dabei zwölf Mal die Erde umrundet – die Batterie seines Tesla ist bis heute dieselbe.

Franz Liebmann hat mehrmals an der "eTour Europe 9 Capitals – 9 Days" und am "Alpenrodeo" teilgenommen, 2018 holte er mit seinem Co-Piloten Daniel Traut bei der „Rive Maroc“ den Sieg für Österreich. Der 52-jährige Südoststeirer verfügt über ein abgeschlossenes E-Mobilitätstraining an der Donau Universität Krems und ist "klimaaktiv"-Partner.

Seine Erfahrungen und sein Wissen gibt der Elektromobilitätsberater, aktive Influencer und Mann der ersten Stunde beim EMC gerne in Schulen, bei Vorträgen und im persönlichen Gespräch weiter. Er hat über 6.000 Menschen eingeladen, selbst das Steuer seines Tesla in die Hand zu nehmen, um das faszinierende Erlebnis Elektromobilität zu erfahren. Infos dazu unter www.liebmann.at.

Der ORF widmet Franz Liebmann in der Sendung "Am Schauplatz" am 3. Feber 2022 um 21.05 Uhr ein ausführliches Porträt.