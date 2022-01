In St. Stefan im Rosental entwickelt, produziert und vertreibt die DiniTech GmbH den vielfach prämierten "NRGkick". Hinter dem Begriff steckt eine mobile Ladelösung für Elektroautos, die ein möglichst schnelles und sicheres Laden von Elektrofahrzeugen an allen Steckdosen ermöglicht.

Ein Großteil der in St. Stefan gefertigten Produkte wird europa- und weltweit vertrieben. Die Exportquote liegt deutlich über 50 Prozent. Zu den begeisterten Kunden und langjährigen Partnern zählen die Porsche-Holding-Tochter "Allmobil " mit ihrer E-Mobilitätsmarke "Moon", die Automobilhersteller Ford und Daimler, namhafte Truck-Hersteller uvm.

Das "NRGkick"-System besteht aus einer Steckereinheit und für jede Steckdose und Ladesäule verfügbare Aufsätze. Mit der zehnfachen Leistung eines herkömmlichen Notladekabels bietet "NRGkick" eine Alternative zu den Wallboxen. Die eingebauten Schutzmechanismen schützen vor falscher Nutzung und bieten wirklich überall dort eine Lademöglichkeit an, wo es Strom gibt.