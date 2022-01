Über 130 Jahre dauert die Erfolgsgeschichte der brennstoffbetriebenen Motoren mittlerweile an. Weltweit rollen derzeit 1,35 Milliarden Autos über die Straßen, die meisten davon sind Verbrenner. Doch die Tage des Verbrennungsmotors sind gezählt. Immer mehr Hersteller nennen ein Datum für das Verbrenner-Ende. Ford, Mercedes, Jaguar, Volvo, Hyundai & Co. können sich nicht mehr vorstellen, im nächsten Jahrzehnt noch Autos mit Verbrennungsmotoren anzubieten und planen mit einem Ausstieg.

Auch VW hat angekündigt, zwischen 2033 und 2035 in Europa aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen auszusteigen, in den USA und in China etwas später. In Südamerika und Afrika wird es jedoch aufgrund der fehlenden infrastrukturellen Rahmenbedingungen noch ein gutes Stück länger dauern.

Bei Audi sind für den A3, A4 und A6 keine Verbrenner-Nachfolger mehr geplant. 2026 soll die letzte neue Verbrenner-Baureihe debütieren, 2033 ist dann endgültig Schluss. Audi dünnt zudem das Portfolio aus, verzichtet künftig auf Baureihen unterhalb der Kompaktklasse und legt den Fokus auf größere und luxuriöse Modelle.