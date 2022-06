Die Volkspartei der Südoststeiermark hatte nach den Jahren der Pandemie viel nachzuholen.

So wurde der Bezirksparteitag zum abendfüllenden Ereignis, in dem die Bünde, moderiert von den Abgeordneten Agnes Totter und Julia Majcan, die Akzente ihrer Arbeit präsentierten und der Bezirksparteiobmann samt Vorstand neu gewählt wurden. Von den 216 abgegebenen Stimmen war eine ungültig, 214 fielen in der geheimen Wahl auf den amtierenden Parteiobmann Franz Fartek. Damit schaffte der Abgeordnete zum Landtag Steiermark die Wiederwahl mit 99,53 Prozent.

Politisches Klima

In seinem Leistungsbericht appellierte er an eine neue politische Kultur. Johann Seitinger, der Landesrat war als Ehrengast gekommen, nahm den Ball auf: „Das Klima in der Politik ist deutlich rauer geworden.“ Hier gälte es klar Position zu beziehen. Außerdem: „Wir wären nicht die Volkspartei, wenn wir nicht die besseren Konzepte hätten.“ Die Wahl führte Landesgeschäftsführer Teddy Eisel-Eiselsberg durch. Er merkte in seiner Grußbotschaft an: „Ich verwehre mich dagegen, wenn Entscheidungen von gestern mit dem Wissen von heute beurteilt werden.“

Zahlreiche Ehrungen

Franz Fartek nutzte die Gelegenheit auch, um verdiente Funktionäre auszuzeichnen. Einer davon war der frühere Landtagsabgeordnete Anton Gangl. Er wurde, gemeinsam mit Michael Prassl, nicht nur zum Ehrenobmann ernannt, bekam nicht nur das Goldene Ehrenzeichen der Volkspartei verliehen, sondern auch ein Kunstwerk mit Regionsbezug von Roswitha Dautermann. Die weiteren Geehrten: Kammerobmann KoR Günther Stangl, Landeskammerrat ÖR Günther Rauch, Bgm. a. D. Josef Doupona, GK Johann Tropper, ÖR Josefa Christandl