Mit fast 42 Jahren am Bürgermeistersessel von Möggers in Vorarlberg ist Georg Bantel der am längsten amtierende Bürgermeister Österreichs. Mit Respektabstand ist ihm zwar nicht dicht, aber immerhin als Erster ein Steirer auf den Fersen: Robert Hammer von Unterlamm mit 36 Jahren im Amt.

524 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die kleine Gemeinde in Vorarlberg, der Georg Bantel in seiner nun bereits neunten Amtsperiode vorsteht. 680 Kilometer oder 7 Autostunden entfernt ist Robert Hammer Rekordhalter in der Steiermark. Das ÖVP-Urgestein steht der 1.250-Seelen-Gemeinde schon 36 Jahre vor – und zwar seit April 1985. Übrigens: Auf Platz drei im Österreich-Ranking folgt wieder ein Vorarlberger: Walter Rauch von der Gemeinde Dünserberg, wie Robert Hammer 36 Jahre, aber vier Wochen weniger lang als Bürgermeister im Amt. Unter die Top 10 in Österreich schafft es als Fünftplatzierter noch ein weiteres steirisches Gemeindeoberhaupt: Hermann Grassl von der Gemeinde Hartl – immerhin seit 35 Jahren Chef im Amt.

Wer, wenn nicht er?

Österreichs Rekordhalter Georg Bantel hat selbstverständlich einen Rat für frisch gewählte Ortschefs parat: „Man sollte Tag und Nacht für die Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger da sein, und man muss es gern tun, und nicht, um wiedergewählt zu werden.“ Bantel wird im Juli 2022 nach 42 Jahren das Bürgermeisteramt übergeben.

Robert Hammer ist österreichweit jener Bürgermeister, der am zweitlängsten im Amt ist. Steiermarkweit ist der Unterlammer mit 36 Jahren im Amt Spitzenreiter.

Foto: Gemeinde Unterlamm

hochgeladen von Heimo Potzinger

Das steirische Urgestein

Robert Hammer, seit 1985 Chef der südoststeirischen Gemeinde Unterlamm, führt das steirische Ranking an. Das Urgestein am Bürgermeisterthron ist für viele ÖVP-Funktionäre ein großes Vorbild – so auch für Landtagsabgeordneten und ÖVP-Bezirkschef Franz Fartek: "Robert Hammer ist eine starke Persönlichkeit, er gibt uns allen im Bezirk Orientierung." Hammer ist auch Obmann der Klima- und Energiemodellregion "Netzwerk Südost GmbH" mit den Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Riegersburg, St. Anna am Aigen und "seiner" Gemeinde Unterlamm. Außerdem war er lange Zeit Bezirksobmann des Gemeindebundes "und damit Sprachrohr für alle Bürgermeister in der Südoststeiermark", wie Fartek bestätigt. Allerdings habe Hammer ihm bereits anvertraut, in keine weitere Wahl mehr gehen zu wollen. Die 42 Jahre von seinem 680 Kilometer oder 7 Autostunden entfernten Bürgermeisterkollegen Georg Bantel in Möggers in Vorarlberg wird er demnach nicht mehr knacken.

Hermann Grassl ist seit 35 Jahren Bürgermeister von Hartl.

Foto: Teresa Rothwangl

hochgeladen von Heimo Potzinger

Erster Ansprechpartner vor Ort

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl – der selbst bereits 31 Jahre im Amt ist – freut sich, "dass viele Amtskollegen über viele Jahre hinweg in ihrer Arbeit bestätigt werden". Die Bürgermeisterberufung sei eine der schönsten Aufgaben, die es gebe. "Erster Ansprechpartner vor Ort zu sein und das Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar gestalten zu können, motiviert und macht einfach Freude“, so Alfred Riedl. Auch eine kürzlich veröffentlichte Umfrage bestätigt: „Die Menschen sind mit unserer Arbeit zufrieden, sie vertrauen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen und sie schätzen das Leben auf dem Land mehr denn je.

Top 5 in der Steiermark 36 Jahre, Robert Hammer, Unterlamm, seit April 1985

35 Jahre, Hermann Grassl, Hartl, seit Dezember 1986

31 Jahre, Erwin Dirnberger, Söding-St. Johann, seit April 1990

28 Jahre, Karl Wratschko, Gamlitz, seit März 1993

27 Jahre, Johann Ziegerhofer, Rettenegg, seit Dezember 1994

Quelle: www.gemeindebund.at Das könnte dich auch interessieren: Hotel für tausende tierische Besucher in Unterlamm öffnet Ein Leben für die Gemeindepolitik