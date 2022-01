In Feldbach wie auch zuletzt in Graz protestierten Beschäftigte von elementarpädagogischen Einrichtungen wie Kindergärten, Kinderkrippen, Horten sowie die Tagesmütter gegen die vorherrschenden unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Die FPÖ Feldbach ortet auch in der Bezirkshauptstadt Verbesserungsbedarf.

FELDBACH. Die Pädagoginnen klagen etwa über steigende Kinderzahlen bei gleichbleibendem Betreuungspersonal. Die Personalvertreterin der Stadtgemeinde Feldbach und Elementarpädagogin Maria Hauer aus Gniebing bezeichne die bestehenden Zustände als untragbar, heißt es in einer Aussendung von FPÖ-Stadtrat Franz Halbedl und FPÖ-Gemeinderat LAbg. Herbert Kober. Die beiden lassen kein gutes Haar an der Stadtpolitik.

FPÖ-Dringlichkeitsantrag abgeschmettert

Die Kritik von Halbedl und Kober in Richtung Stadt-ÖVP fällt heftig aus. „Wir kennen die angespannte Lage in den elementarpädagogischen Einrichtungen", betont Stadtrat Franz Halbedl. Aus diesem Grund habe man bei der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, wo man genau auf diese Problematik hingewiesen habe. "Dieser Antrag wurde von Bürgermeister Ober und seiner ÖVP nicht einmal zur Diskussion zugelassen und abgewürgt", kritisiert Halbedl.

Ausbau von Ganztagsangeboten gefordert

„In unserem Antrag haben wir den Ausbau von beitragsfreien Ganztagsangeboten in der elementaren Bildung gefordert." Es gebe in der Stadtgemeinde Feldbach zwar bereits ein umfangreiches Angebot, dennoch bedürfe es zahlreicher zusätzlicher Maßnahmen, um qualitative Verbesserungen im Sinne der Kinder erzielen zu können. "Es braucht sowohl flexible Öffnungszeiten als auch stabile Gruppenzeiten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Eltern und Erziehungsberechtigten gewährleisten zu können." Des Weiteren müsse eine schrittweise Senkung der Gruppengröße auf 20 Kinder in Kindergärten bzw. auf zwölf Kinder in alterserweiterten Gruppen und zehn Kinder in Kinderkrippen forciert werden. "Die Betreuungsqualität soll durch drei pädagogische Fachpersonen pro Gruppe verbessert werden“, fordert Gemeinderat Herbert Kober.

Josef Ober: Gemeinde ist nicht gesetzgebend

Feldbachs Bürgermeister Josef Ober will betont wissen:

"Ich bekenne mich zu den Forderungen der Elementarpädagoginnen!"

Aber die Gemeinde sei nicht gesetzgebend, die Stadt sei in dieser Angelegenheit nicht der richtige Adressat, stellt Ober klar und erklärt: "Wir sind über den Gemeindebund als unser Vertreter mit dem Land in Verhandlung." Die Gemeinde sei nur ausführendes Organ. Die gesetzlichen Regelung, auch in Sachen Entlohnung, müssten Bund und Land treffen.

