Die Fehringer Grünen haben sich neu aufgestellt. Das Team der Grünen Bürgerliste für die Gemeinderatswahl am 22. März führt Unternehmensberater Dieter Dirnbauer an. Er löste Landschaftsgärtner Richard Wilfling an der Spitze ab, der nun an der dritten Stelle rangiert. Auf Listenplatz zwei kandidiert Landwirt Ernst Heuberger.

Das Grüne Team tritt für nachvollziehbare Entscheidungen in der Gemeindepolitik ein. Transparenz brauche es vor allem beim An- und Verkauf öffentlichen Eigentums.

Ein Anliegen ist der Bürgerliste eine breite Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen – im Besonderen die Einbindung von Jugendlichen. Weitere Kernthemen sind eine gerechte und nachhaltige Wirtschaft und Landwirtschaft, ein sinnvolles Konzept für die Entwicklung aller Ortsteile, der Ausbau des Nahverkehrs, die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen ohne Pestizide sowie der Ausbau und die Verbesserung des Pflegeangebots.