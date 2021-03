Voller Achtsamkeit frische Energie tanken.

Jetzt ist die perfekte Zeit um rauszugehen und mit allen Sinnen den Frühling willkommen zu heißen. Neue Energie zu tanken und achtsam das Erwachen der Natur wahrzunehmen.

Dieser einmalige Duft...

Nimm dir ein paar Stunden Zeit. Am besten allein.

Geh hinaus in den Wald oder in Wiese & Feld um den alljährlichen Aufbruch in ein neues Jahr voller Leben und frischer Energie willkommen zu heißen.

Verwöhne dich selbst mit einer bewussten Auszeit inmitten frühlingshaft erwachenden Natur, lasse deinen Alltag los und genieße es!!

Eine herrliche Auszeit für zwischendurch.