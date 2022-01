Der Wohltätigkeitsverein der "Freunde der Salvatorianer" startete am Sonntag, dem 23. Jänner 2022 mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Straden. Geleitet wurde der Gottesdienst von Pfarrer Johannes Lang, Salvatorianer-Provinzial P. Josef Wonisch war Mitkonzelebrant. Gegründet wurde der Verein, um Jugendlichen in Asien eine Zukunft zu ermöglichen, so dass sie selbst Hand anlegen und sich für eine bessere Welt engagieren können.

Einsetzen für eine bessere Welt

Zurückzuführen ist dieser Verein auf die Initiative von Maria Pieberl-Hatz: "Wir wollen unsere Fähigkeiten in unserer Heimat einsetzen für eine bessere Welt - mit diesem Satz verabschiedete ich mich von den jungen Studenten nach einer dreiwöchigen Auszeit im Seminar der Salvatorianer auf den Philippinen. Stundenlang diskutierten wir darüber, wie ein Leben erfolgreich sein kann. Es war für uns eine harte Erkenntnis, dass es auf dieser Welt nichts geschenkt gibt. Daher beschlossen wir, dass jeder an seinem Ort das Bestmögliche gibt, um Veränderungsprozesse zu bewirken, die der Bildung für Mädchen und Burschen in ihrer Heimat dienen. Denn es ist allen klar, dass nur die Bildung aller zur Verbesserung der jeweiligen Lebenssituation beitragen kann. So beschlossen wir, ein Netzwerk zu bilden, wo wir uns gegenseitig unterstützen."

Förderung der Ausbildung

Gemeinsam für eine bessere Welt durch Förderung der Ausbildung von Burschen und Mädchen, durch Bauen von Netzwerken, durch finanzielle Unterstützung, durch gemeinsames Beten und Bibelteilen durch das Teilen des Lebens, in Freude und Leid, durch gegenseitiges Lernen ohne zu bewerten.

Der Gottesdienst aus der Pfarrkirche Straden wurde von VulkanTV live übertragen und ist weiterhin unter www.vulkantv.at im Internet nachzusehen.