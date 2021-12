Edi Tropper aus Waasen ab Berg macht Weine im Einklang mit der Natur. Als Boden-Verbesserer setzt Edi voll auf Terra preta (portugiesisch), auf „Schwarze Erde“. Schon vor zweitausend Jahren wurde dieses Naturprodukt bei den indigenen Völkern Südamerikas (z.B. den Inkas) verwendet. Edi Tropper ist darauf aufmerksam geworden und macht sich die Schwarze Erde selber. Und Sie können es ganz einfach nachmachen. Auf www.vulkanTV.at erscheint in Kürze ein Beitrag in der Reihe „Der Natur auf der Spur“. Edi beschreibt, wie es geht und was man dazu braucht: Holzkohle, Kompost, Urgesteinsmehl und Mikroorganismen. Terra preta heißt das Endprodukt – dunkle humus- und nährstoffreiche Erde, die besonders fruchtbar ist. Probieren Sie es mit der Anleitung im Film einfach selber!