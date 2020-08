Die sechste Saison in Gnas, was gefällt Ihnen hier?

Das Gesamtpaket ist wichtig. Ich bin in einem harmonischen System mit einheitlichem Denken von der Führung, über die Trainer bis zu den Spielern.

Wie verlief die Vorbereitung?

Im Mai mit Videokonferenz Kondition, im Juni mit Mindestabstand Technik und Taktik und seit 13. Juli machen wir Wettkampftraining.

Was sind Ihre Saisonziele?

Die Entwicklung der Spieler und dass wir möglichst viele junge Spieler integrieren.