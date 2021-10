Drei Runden sind in der Oberliga Süd Ost in der Hinrunde noch ausständig und Fehring könnte sich mit einem Heimsieg im kommenden Derby gegen Feldbach bereits die Herbstkrone aufsetzen. Das noch ungeschlagene Team von Rainer Pein ist gegen Feldbach klarer Favorit und war zuletzt auch ordentlich in Schusslaune. 22 Treffer erzielten die Fehringer in den letzten vier Spielen. Mit einem Hattrick beim 5:0-Sieg in Gleisdorf übernahm Felix Glanz auch die Führung in der Torjägerliste. Elf Saisontreffer stehen zu Buche. Bei Feldbach werden Manuel Weinrauch und Fabio Riedler nach ihren Sperren wieder spielberechtigt sein. Sie sahen zuletzt von der Tribüne aus ein 0:7-Heimdebakel der stark ersatzgeschwächten Feldbacher gegen Eggendorf/Hartberg II. Das letzte Derby in Fehring endete am 27. Oktober mit einem 3:0-Sieg der Hausherren. Sie haben in der Statistik der letzten 18 Begegnungen mit Feldbach auch die Nase vorn. Neun Siege stehen drei Unentschieden und sechs Niederlagen gegenüber. Das Derby beginnt am Freitag in Fehring um 19 Uhr. Und gleich eine Woche später steht für den Tabellenführer gleich das nächste Derby in Kirchberg auf dem Programm. Die Kirchberger verloren in der vergangenen Runde mit der ersten Saisonniederlage gegen Almenland ihre weiße Weste und rutschten von den Stockerlplätzen auf Rang sechs. In der kommenden Runde tritt das Team von Christian Scherr beim Tabellenzweiten Eggendorf/Hartberg II an.

Weiße Westen

In der Zielgeraden der Hinrunde haben noch zwei südoststeirische Vereine eine weiße Weste. In der Unterliga Süd liegen die ungeschlagenen Klöcher mit einem Spiel weniger auf Rang drei und sind auch im kommenden Weinderby am Samstag um 19 Uhr in Straden klarer Favorit. Um die Herbstkrone der Unterliga Süd rittern auch Frannach, St. Stefan und Deutsch Goritz.

In der 1. Klasse Süd marschiert Bad Radkersburg noch ungeschlagen Richtung Halbzeittitel. Beim Städtederby am kommenden Samstag mit Spielbeginn um 15 Uhr in Mureck könnte dieser Titel bereits fixiert werden.