Ostermontag ist Cuptag in der Steiermark: In Klöch, Neumarkt, Tillmitsch und in Trofaiach werden Viertelfinalpartien ausgetragen.

STEIERMARK. Am Ostermontag geht es für die letzten acht verbliebenen Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale des Champions-Steirer-Cups. Im Bewerb stehen noch ein Landesliga-Klub, drei Oberliga-Mannschaften und vier Teams aus den Unterligen.

Im Weinort Klöch trifft die Unterliga-Truppe von Trainer Franz Eibl auf die Noch-Oberliga-Mannschaft aus Fehring (16 Uhr). Während die Gäste in der Meisterschaft mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger den Meisterteller und damit Aufstieg in die Landesliga so gut wie in der Tasche haben, dürfen sich die Klöcher, aktuell auf Platz sechs, nur noch minimale Titelchancen ausrechnen. Aber im Cup herrschen bekanntlich andere Gesetze, und so hofft die Heimmannschaft auf die Sensation.

In Tillmitsch empfängt der Herbstmeister die Gäste aus Großklein (15 Uhr). Der ungeschlagene Herbstmeister der Unterliga West spielt zwar (noch) eine Liga tiefer als die Oberligatruppe aus Großklein, aber im Südderby dürften sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe treffen. Großklein liegt in der Meisterschaft im Mittelfeld, die Gastgeber aber haben mit zwölf Zählern Vorsprung bereits den Meistersekt eingekühlt. Der Sieger trifft im Halbfinale entweder auf Fehring oder auf Klöch.

Wer kommt ins zweite Halbfinale?

Oberliga Nord B gegen Unterliga Nord A oder Neumarkt gegen Mürzzuschlag (15 Uhr) – so heißt das dritte Viertelfinale des Champions-Steirer-Cups. Während die Hausherren in der Meisterschaft in ihrer Liga nichts mehr mit dem Titel zu tun haben, kämpfen die Gäste aus dem Mürztal in der Unterliga Nord A mit Thörl um den Aufstieg in die Oberliga.

Ewald Klampfer und die Frauentaler sind in der Landesliga-Meisterschaft die Überraschungsmannschaft, werden sie im Champions-Steirer-Cup der Favoritenrolle gerecht?

Die vierte Viertelfinalbegegnung im Bunde steigt in Trofaiach (16 Uhr). Der Viertplatzierte der Oberliga Nord empfängt die einzige verbliebene Landesliga-Mannschaft. Die Gäste aus Frauental sind wohl klarer Favorit, jedenfalls läuft es in der Meisterschaft geradezu sensationell. Die Mannschaft von Trainer Ewald Klampfer liegt mit 32 Punkten auf Platz vier der höchsten steirischen Spielklasse. Der Gewinner trifft auf den Sieger der Partie Neumarkt gegen Mürzzuschlag.

Übrigens: Die Torschützenliste des Champions-Steirer-Cups führt mit fünf Toren Tadej Zagar-Knez von Großklein an – vor Klubkollege Daniel Weber (4) und Dejan Krljanovic (Tillmitsch), Felix Glanz (Fehring), Christian Dengg (Frauental) und Shamriz Saadat (Mürzzuschalg) mit jeweils drei Treffern.

SV Raiffeisen Neumarkt : ESV Mürzzuschlag

Sportarena Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt, 18. April, 15 Uhr

Sportarena Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt, 18. April, 15 Uhr SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch : FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein

Schotterarena Tillmitsch, 18. April, 15 Uhr

Schotterarena Tillmitsch, 18. April, 15 Uhr SV JuLuNi Sturm Klöch : UFC Fehring

Traminerstadion Sv Sturm Klöch, 18. April, 16 Uhr

Traminerstadion Sv Sturm Klöch, 18. April, 16 Uhr FC Stadtwerke Trofaiach : SV Domaines Kilger Frauental

Stadion Trofaiach, 18. April, 16 Uhr

