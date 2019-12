Die Kirchbacher Judokas Patrik Reicht (U10), Sebastian Wurzinger (U12) und Christoph Gangl (U14) sollten sich in Marburg zum letzten Mal in diesem Jahr auf der Matte mit den Athleten aus Slowenien, Kroatien und Bosnien messen – rund 300 Sportler nahmen am Turnier teil. Patrik Reicht (Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm) jubelte über die Goldmedaille.

Für Sebastian Wurzinger schaute im Bewerb bis 32 Kilogramm die Bronzemedaille heraus. Sein Klubkollege Christoph Gangl (bis 50 kg) machte sich ebenfalls mit Bronze auf den Heimweg.

Das Jahr ließen die Jungjudokas anschließend gemeinsam mit ihren Betreuern im Trainingslager in Radenci – ein paar Kilometer südlich von Bad Radkersburg – ausklingen.