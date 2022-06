KIRCHBERG AN DER RAAB. Das Duell Steiermark gegen Tirol geht in die zweite Runde: Nach dem Gruppensieg in der Nationalliga Gruppe F (Gruppengegner waren Schwaz in Tirol, Fritzens in Tirol und St. Stefan im Lavanttal in Kärnten) spielen die Stocksportler des Eisschützenvereins Kirchberg an der Raab am 2. Juli im Viertelfinale gegen Angerberg in Tirol um den Aufstieg in die Bundesliga. Beginn ist um 16 Uhr. Als Rahmenprogramm gibt es eine große Tombola mit schönen Sachpreisen.