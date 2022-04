Die Reitsporthoffnung Saskia Schalk aus Eichkögl holte sich mit Nikol HS Sieg in Kärnten. Der Triumph kam wegen der starken Konkurrenz und dem Ausfall von Stute Valentina überraschend.

KÄRNTEN. Saskia Schalk, große Reitsporthoffnung aus Eichkögl, konnte nun in Kärnten wieder einen großen Erfolg bejubeln. Auf der Anlage des Reiterhofs Stückler ging die erste Etappe im Happy Horse Cup, gesprungen wird über 1,20 Meter Höhe, an die 14-jährige Südoststeirerin. Im amerikanischen Stechen siegte sie mit ihrer achtjährigen Stute Nikol HS.

Hoch zu Ross gab es auch die Trophäe.

Foto: Team Lehoczky

hochgeladen von Markus Kopcsandi

Für Schalk kommt der Triumph eher unverhofft. Die Reiterin in Reihen des ASVÖ ReitclubsGleisdorf musste nämlich auf ihre verletzte Stute Valentina verzichten. Nikol HS hat erst im Vorjahr ihr erstes Turnier bestritten. "Ich habe auch wegen der starken Konkurrenz nicht mit dem Sieg gerechnet", so Saskia Schalk. Sie fiebert nun schon der zweiten Etappe des Cups im Juni in Lassee (NÖ) entgegen.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Stadt an der Mur glänzt in allen Sparten

Ohne den "Woldteifl" ging nichts