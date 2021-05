Mit einem zweiten Platz in Kiskunfelegyhaza in Ungarn baute der Kapfensteiner KTM-Pilot Mario Hirschmugl seine Gesamtführung in der ungarischen "Cross Country"-Staatsmeisterschaft weiter aus.



Allerdings war Hirschmugl mit einer Rippenprellung angeschlagen ins Rennen gegangen. "Dadurch war ich nicht richtig locker am Motorrad und konnte mein gewohntes Tempo nicht ganz fahren", klagt Hirschmugl. In der dritten Runde stürzte der Kapfensteiner auch noch und fiel dabei auf seinen lädierten Brustkorb. Dementsprechend glücklich und stolz ist Hirschmugl auf seinen Podiumsplatz.

In der Gesamtwertung liegt Hirschmugl mit 84 Punkten an der Spitze.