Bereits in der vergangenen abgebrochenen Saison der Unterliga Süd waren St. Peter am Ottersbach und Hof bei Straden im Spitzenfeld der Liga und zeitweilig auch Tabellenführer. Zum Auftakt treffen die beiden Teams am 29. August mit Beginn um 19 Uhr in St. Peter wieder aufeinander. Es wird auch ein Treffen der Torjäger Mario Pavec und Filip Filipovic, der zu Hof zurückkehrte. Im letzten Herbstspiel erzielte Pavec drei Treffer beim 5:2-Sieg von St. Peter in Hof. Filipovic – damals noch Straden – war mit 14 Treffern erfolgreichster Torschütze im vergangenen Herbst.

Bezirksderbys

28. August, 19 Uhr: Halbenrain - Deutsch Goritz, 19.30 Uhr: Frannach - Klöch

29. August, 15 Uhr: Mühldorf - Breitenfeld; 16.30 Uhr: St. Stefan - Straden, 17 Uhr: Tieschen - Hatzendorf, Pertlstein/Fehring II - Gnas II, 19 Uhr: St. Peter - Hof